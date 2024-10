VW-Werk in Osnabrück:„Die lassen das Ding untergehen“

Von Saskia Aleythe, Osnabrück

Der große Turm ragt in den Himmel hinauf, 80 Meter, darauf prangt das Logo von VW. Schon von Weitem sieht man in Osnabrück, wo die Autos gebaut werden, und neuerdings auch: wo es ungemütlich wird. Am Dienstag gegen 14 Uhr eilen etliche Mitarbeiter aus dem Betrieb, dunkle Funktions- und Daunenjacken strömen aus dem Werkstor und dann auf die Wege zwischen den parkenden Autos, manche Warnwesten sind auch dabei. Schichtwechsel ist angesagt. „Schönen Feierabend“ und „bis morgen“ rufen sich die Kollegen im Nieselregen zu. Sie wollen sich das so oft zurufen, wie es noch geht.