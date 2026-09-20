An diesem Montag wollen sie ein Zeichen setzen: Womöglich mehr als hunderttausend Auto-Beschäftigte stemmen sich gegen weiteren Stellenabbau und Einschnitte in der Branche. Sie fordern eine Zukunft für sich. Mancher Kritiker wird diesen Aktionstag der IG Metall als Beleg dafür sehen, dass die Gewerkschaften angesichts der Krise den Schuss nicht gehört haben und unverzichtbare Kürzungen verweigern. In Wahrheit ist es anders: Es sind die Vorstände der deutschen Autokonzerne, die mit ihrem einseitigen Fokus auf Personaleinsparungen falschliegen.