Zum Hauptinhalt springen

MeinungKrise in der IndustrieNur beim Personal zu sparen, rettet die deutschen Autohersteller nicht

Portrait undefined Alexander Hagelüken

Kommentar von Alexander Hagelüken

Lesezeit: 2 Min.

Deutsche Autohersteller wie VW stehen unter Druck.
Deutsche Autohersteller wie VW stehen unter Druck.
Matthias Rietschel/REUTERS

Die Manager bei VW und Co. liegen mit ihrem einseitigen Fokus auf Stellenabbau falsch. Es braucht bessere Modelle, mehr Investitionen – und politische Hilfen gegen unfaire Konkurrenz.

SZ bei Google bevorzugen

An diesem Montag wollen sie ein Zeichen setzen: Womöglich mehr als hunderttausend Auto-Beschäftigte stemmen sich gegen weiteren Stellenabbau und Einschnitte in der Branche. Sie fordern eine Zukunft für sich. Mancher Kritiker wird diesen Aktionstag der IG Metall als Beleg dafür sehen, dass die Gewerkschaften angesichts der Krise den Schuss nicht gehört haben und unverzichtbare Kürzungen verweigern. In Wahrheit ist es anders: Es sind die Vorstände der deutschen Autokonzerne, die mit ihrem einseitigen Fokus auf Personaleinsparungen falschliegen.

Zur SZ-Startseite

Standort Deutschland
:IG Metall fordert Kurswechsel in der Autokrise

Beschäftigte der Autobranche stemmen sich mit Protesten gegen Stellenabbau.  Die Gewerkschaft verlangt mehr Innovationen der Hersteller – und stärkeren Schutz gegen China.

SZ PlusVon Alexander Hagelüken

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite