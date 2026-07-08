Es klingt ja eigentlich alles komisch, wenn man es mit einer völlig überdrehten Werbestimme vorliest. Zum Beispiel das hier: „Neu für Beschäftigte von VW und Audi: KI-Begleiter Ello sorgt für mentales Wohlbefinden.“ Dieser Satz, der zumindest stilistisch genauso in einer Blockbuster-Werbepause laufen könnte, war am Dienstagmorgen im Intranet von Volkswagen zu lesen. Darunter ein langer Artikel darüber, was Ello denn alles bewirken kann. Zum Beispiel soll die künstliche Intelligenz den Mitarbeitern dabei helfen, „Gedanken zu sortieren“, „zur Ruhe zu kommen“, „mit Stress oder Druck besser umzugehen“ und „kleine mentale Pausen“ in den Alltag einzubauen. So kann man es auf Screenshots von der VW-internen Website nachlesen, die der SZ vorliegen.