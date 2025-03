Von David Pfeifer und Paulina Würminghausen, Hamburg/Bangkok

Volkswagen hat gerade mit so vielen Problemen zu tun, dass man beinahe den Überblick verliert. Da ist die Absatzkrise in China, die strauchelnde E-Mobilität in Europa, der Gewinneinbruch von 31 Prozent. Und, nicht zu vergessen, gibt es da ja noch den unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump mit seinen Zöllen die auch die Autobranche hart treffen könnten. Nun bahnt sich allerdings noch eine weitere Krise bei VW an. Eine, von der ein Anwalt des Autobauers vor Gericht sagte: „Die Sache ist ernst. Es ist jetzt eine Frage von Leben oder Tod.“