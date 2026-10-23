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AutoindustrieIG Metall droht VW mit größtem Konflikt in Geschichte des Konzerns

Lesezeit: 4 Min.

Daniela Cavallo, Betriebsratschefin bei VW, und IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger bei einem Streik während der Sparverhandlungen 2024.
Daniela Cavallo, Betriebsratschefin bei VW, und IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger bei einem Streik während der Sparverhandlungen 2024.
Julian Stratenschulte/dpa

Die Gewerkschaft will Werksschließungen und Nullrunden bei den Gehältern verhindern. Schon bald könnte gestreikt werden.

Von Alexander Hagelüken, Christina Kunkel und Paulina Würminghausen, Hamburg/München

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Die IG Metall verschärft den Ton. Nachdem der VW-Vorstand weitere 50 000 Stellen abbauen will, zentrale Tarifverträge gekündigt hat und zuletzt weltweite Nullrunden bei den Gehältern forderte, geht die Gewerkschaft zur Attacke über. „VW hat die Sozialpartnerschaft zu Grabe getragen“, wetterte der niedersächsische IG-Metall-Chef Thorsten Gröger am Freitagmorgen. Das Unternehmen habe sich entschieden, die Probleme gegen die Beschäftigten zu lösen statt mit ihnen. Das nehme die Gewerkschaft nicht hin: „Alles deutet auf eine Auseinandersetzung hin, die größer ist als alles, was der Konzern bisher erlebt hat“, sagte er.

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