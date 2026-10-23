Die IG Metall verschärft den Ton. Nachdem der VW-Vorstand weitere 50 000 Stellen abbauen will, zentrale Tarifverträge gekündigt hat und zuletzt weltweite Nullrunden bei den Gehältern forderte, geht die Gewerkschaft zur Attacke über. „VW hat die Sozialpartnerschaft zu Grabe getragen“, wetterte der niedersächsische IG-Metall-Chef Thorsten Gröger am Freitagmorgen. Das Unternehmen habe sich entschieden, die Probleme gegen die Beschäftigten zu lösen statt mit ihnen. Das nehme die Gewerkschaft nicht hin: „Alles deutet auf eine Auseinandersetzung hin, die größer ist als alles, was der Konzern bisher erlebt hat“, sagte er.