Fake-Kampagne:Wenn Volkswagen Lastenräder baut statt Autos

Von Christina Kunkel

Detailansicht öffnen So sieht die falsche IG Metall Website aus. (Foto: Screenshot Website)

Es klingt nach einem echten Traumjob: Transformationspilot beziehungsweise Transformationspilotin. Wer will das nicht schon gern werden? Mit der Aussicht auf diesen tollen Titel lockt eine große Kampagne VW-Mitarbeiter für Mittwochabend um 19 Uhr in das Wolfsburger IG-Metall-Haus. "Wir wollen mitentscheiden, was, wie und wo produziert wird", wird da versprochen, auf einer Internetseite, aber auch auf Flyern, die am VW-Werkstor verteilt wurden und in Wolfsburger Briefkästen landeten. An Ideen mangelt es den Initiatoren nicht: Im VW-Stammwerk sollen künftig statt Autos auch "Produkte wie Busse, Bahnen und Lastenräder" entwickelt und produziert werden. Am Ende des Ganzen stehe die Vergesellschaftung des ganzen Konzerns, VW als Gemeineigentum. "Das Werk in unser aller Hand — von allen für alle", so lautet der Slogan dazu.