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AutoherstellerIG Metall fordert VW-Vorstand zu Gesprächen auf

Lesezeit: 2 Min.

IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger und VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo gaben am Freitag bekannt, dass die Gewerkschaft Gespräche mit dem VW-Vorstand einfordert.
IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger und VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo gaben am Freitag bekannt, dass die Gewerkschaft Gespräche mit dem VW-Vorstand einfordert.
Julian Stratenschulte/dpa

Die Gewerkschaft zieht eine Klausel aus dem gültigen Tarifvertrag. Sie begründet das mit der großen Verunsicherung bei den Beschäftigten. Doch es gibt da einen Haken.

Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen, Hamburg/München

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Wer dachte, mit der überraschenden Einigung im Aufsichtsrat vor einer Woche kehrt bei VW etwas Ruhe ein, hat sich geirrt. „IG Metall fordert von VW Einhaltung des Tarifvertrags!“, so steht es in Großbuchstaben in einem sogenannten „VW Extrablatt“ der Gewerkschaft, das der SZ vorliegt. Statt nach Beruhigung klingt das fast wie die nächste Mini-Eskalation im Volkswagen-Drama.

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