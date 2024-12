Von Alexander Hagelüken, Christina Kunkel, Streiks bei VW: Die Friedenspflicht ist vorbei

Wer Lohnrunden verfolgt, hat den Begriff Friedenspflicht wahrscheinlich schon einmal gehört. Er zeigt an, wie lange eine Gewerkschaft in Tarifverhandlungen auf Warnstreiks verzichten muss. Mit dem Frieden ist es bei Volkswagen schon eine ganze Weile vorbei: seit September, als der Vorstand einen radikalen Sparkurs für die rund 140 000 Mitarbeiter in Deutschland ausrief. Am Samstag endete auch die Friedenspflicht. Die IG Metall darf nun streiken – und sie will ein Zeichen setzen.