Von Alexander Hagelüken, Christina Kunkel

Es werden immer mehr. Beschäftigte aus allen VW-Werken der Republik reisten am Donnerstag nach Wolfsburg. 6000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nahmen an einer Kundgebung teil, um mit Trillerpfeifen und Gewerkschafts-Fahnen für ihre Jobs zu demonstrieren, so berichtet es jedenfalls die IG Metall. Damit machten bereits doppelt so viele Beschäftigte Druck auf das Management wie vor der ersten Verhandlungsrunde in Hannover.