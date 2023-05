Von Christina Kunkel, Berlin

Sein Geburtstagsgeschenk hatte sich Wolfgang Porsche bestimmt anders vorgestellt. Sein 80. fiel ausgerechnet auf den Tag der VW-Hauptversammlung in Berlin, wo er seine Zeit im Aufsichtsrat noch einmal um fünf Jahre verlängern lassen will, obwohl er die Altersgrenze von 75 Jahren eigentlich schon überschritten hat. Doch dann flog schon wenige Minuten nach Beginn des Aktionärstreffens eine Torte in Richtung des Familienpatriarchen. "Wir können uns den Wolfgang nicht mehr leisten" - so stand es auf dem Transparent, das der Tortenwerfer hoch hielt, als er schließlich aus dem Saal geführt wurde.