Von Alexander Hagelüken, Kathrin Werner

Es sind die ersten Verhandlungen nachdem die heftigen Kürzungspläne bei Volkswagen öffentlich geworden sind. An diesem Mittwoch um elf Uhr in der Wolfsburger Volkswagen-Arena geht es los. Das Management und die Arbeitnehmer treffen erstmals offiziell zusammen, seit Letztere am Montag noch nie dagewesene Sparvorschläge öffentlich machten: Der Vorstand möchte mindestens drei Volkswagen-Fabriken dichtmachen. Zehntausende der 120 000 Beschäftigten in Deutschland müssen um ihre Arbeitsplätze fürchten. Kein Wunder, dass die Stimmung beim größten deutschen Autobauer aufgeheizt ist wie selten.