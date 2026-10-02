Bei Volkswagen, dem größten europäischen Autokonzern, spitzt sich der Konflikt zwischen Gewerkschaft und Vorstand weiter zu. VW-Chef Oliver Blume hat diese Woche fast alle Tarifverträge gekündigt, um weiter beim Personal zu sparen. Jetzt wirft ihm die Gewerkschaft IG Metall „ungeheuerliche Falschaussagen“ vor. Unter anderem geht es um die Frage, ob die Arbeitnehmerseite nicht mehr an Vereinbarungen von 2024 festhält, die unter anderem bis 2031 Arbeitsplätze und Werke sichern. Der andere Vorwurf lautet: Blume tue so, als hätten VW-Beschäftigte besonders viel Urlaub. Das Unternehmen möchte die Vorwürfe auf Anfrage nicht kommentieren.
IG MetallVW-Chef Blume „bringt wirres Zeug in Umlauf“
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Der Konflikt zwischen Management und Gewerkschaft spitzt sich zu: Die IG Metall wirft VW-Chef Blume Falschaussagen vor. So erwecke er etwa den Eindruck, die Beschäftigten hätten besonders viel Urlaub.
Von Alexander Hagelüken und Paulina Würminghausen, Hamburg/München
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