Lange war eine Anstellung bei Volkswagen ein Wohlstandsversprechen. Ein Zeichen dafür, dass man es geschafft hat, dass es immer aufwärtsgeht. Dass man einen Job hat, der äußerst gut bezahlt wird. All das gerät zunehmend ins Wanken. So wird bei Deutschlands größtem Autohersteller von dieser Woche an über ein neues Gehaltssystem verhandelt. Und da es wohl nur wenige deutsche Unternehmen gibt, bei denen die Gehälter so sehr im Fokus stehen, greift die IG Metall zum Superlativ. Es handle sich bei Volkswagen um „eine der größten betrieblichen Reformen der letzten Jahrzehnte“, erklärt die Gewerkschaft.
Neues Gehaltssystem bei VW: Wer verliert, wer gewinnt
Der VW-Konzern will Tätigkeiten anders einstufen und sparen. Doch die Gewerkschaft hat durchgesetzt, dass niemand weniger verdient als bisher. Manche Arbeiter können künftig gar leichter aufsteigen.
Von Alexander Hagelüken und Paulina Würminghausen, Hamburg, München
