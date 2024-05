Vielen Menschen sind E-Autos noch zu teuer. Vor allem VW steht in der Kritik, keine günstigen Modelle anzubieten. Jetzt ist eine wichtige Entscheidung zu VWs Einstiegs-Stromer gefallen.

Von Christina Kunkel

Es ist das wohl wichtigste Projekt von Volkswagen in den nächsten Jahren. "Amsterdam" ist der interne Name für das Vorhaben, ein Elektroauto zu bauen, das um die 20 000 Euro kostet. 2027 soll das Modell nun auf den Markt kommen. Diese Entscheidung teilte der Autobauer am Dienstag mit, einen Tag vor der Hauptversammlung des Konzerns.