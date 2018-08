27. August 2018, 19:01 Uhr VW Ein Aufpasser zu Besuch

Ein bisschen sticheln, ein bisschen Besserung geloben und immer Harmonie wahren: Hiltrud Werner und Larry Thompson am Montag in Wolfsburg.

Der Kontrolleur der US-Justiz attestiert VW einen langen Weg zur neuen Konzernkultur. Einiges läuft noch nicht richtig. Zum Beispiel die Sache mit der Informationsbereitstellung.

Von Angelika Slavik , Wolfsburg

Larry Thompson ist ein Mann der sanften Töne, aber penibel, das ist er schon. Thompson, 72, Republikaner, war mal zwei Jahre lang stellvertretender US-Justizminister in der Administration von George W. Bush. Heute sitzt er in Wolfsburg statt in Washington, seit einem Jahr prüft er als Entsandter der amerikanischen Justiz, wie sich Deutschlands größter Autohersteller so schlägt bei dem Versuch, ein anderer, ein besserer Konzern zu werden. Einer, der die Öffentlichkeit, die Kunden und die Behörden nicht mehr so betrügen könnte, wie es VW in der Abgasaffäre getan hat.

Die Kontrolle durch Thompson war Teil des Deals, mit dem Volkswagen in den USA eine noch höhere Strafe abgewendet hat. Was also hat er herausgefunden?

Neben Thompson sitzt Hiltrud Werner, im Vorstand zuständig für Integrität und Recht, und heute vor allem hier, um überall Besserung zu geloben, wo Aufpasser Thompson Anlässe zur Kritik finden könnte. Kurz gesagt: Er findet welche. Aber weil Larry Thompson ein Mann der leisen Töne ist, muss man schon verdammt genau hinhören, um die Botschaft zu verstehen.

Da sei zum Beispiel die Sache mit der Informationsbereitstellung. Vereinzelt habe er manche Informationen erst mit Verzögerung bekommen, sagt Thompson. "Diese Thematik ist in der nächsten Berichtsperiode umgehend zu klären", sagt er, damit er und seine etwa 60 Mitarbeiter ihren Auftrag "effektiv erfüllen" könnten. Das ist vielleicht die subtilste Drohung in der Industriegeschichte. Vorständin Werner versteht es trotzdem. Und gelobt Besserung.

Dann habe es zwei Verstöße gegeben, sagt Thompson. Zwei Formalitäten wurden nicht vorschriftsmäßig erledigt, eine betrifft das Managerhandbuch für Mitarbeitergespräche, in dem fünf Fragen vergessen wurden. Der andere Fall beziehe sich auf schriftliche Mitteilungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor Beginn von Abgasmessungen an die kalifornische Umweltbehörde CARB gesendet werden müssten. Dies sei "schlichtweg übersehen" worden. Da habe man nicht gut genug aufgepasst, sagt Werner. Und gelobt, na klar, Besserung. Thompson attestiert dem Unternehmen angesichts all der Besserungsbereitschaft dann auch, dass immerhin eine Reihe von positiven Prozessen angestoßen worden sei. Bis der Konzern alle Verpflichtungen gegenüber der US-Justiz hinsichtlich Integrität, Compliance und Kultur erfüllt habe, sei aber noch einiges zu tun. "Dort sind wir noch nicht angekommen." Thompson lächelt sanft.

Auch Rechtsvorständin Werner sagt, die Veränderung der Unternehmenskultur werde den Konzern noch viele Jahre beschäftigen. Bis 2020 wolle man das Integritäts-Programm auf alle Marken ausdehnen und dann rund 70 Prozent der Belegschaft erreichen. "Wir haben einen Marathon vor uns." Fünf Jahre später sollten weltweit alle rund 650 000 Mitarbeiter erreicht werden.

Die wirklich großen Fragen, die nach den Ursachen des Dieselskandals, beantwortet Kontrolleur Thompson nicht, er verweist auf die laufenden Untersuchungen in den USA und in Deutschland. "Das ist nicht auf meiner Verantwortungsliste." Er sei kein Ermittler, sondern überwache, ob VW seine Verpflichtungen erfülle. Auch könne er noch nicht bewerten, ob die eingeleiteten Veränderungen wirken. Das werde er in seinem Abschlussbericht 2020 tun. Sagt's und lächelt. Das ist keine Drohung. Nur ein Versprechen.