Von Max Hägler und Klaus Ott

So schnell können aus einem Milliardenbetrag ein paar Millionen Euro werden. Und das auch noch so, dass am Ende alle Beteiligten davon profitieren und eigentlich nur Sieger zurückbleiben. Der Autokonzern Volkswagen und sein früherer, langjähriger Vorstandschef Martin Winterkorn stehen kurz vor einem Vergleich. Winterkorn soll für Verfehlungen, die VW ihm vorhält, rund elf Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Es sollen ziemlich genau 11,1 Millionen sein.