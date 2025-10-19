Auf Druck der Arbeitnehmer muss der Automanager bei seinem neuen Vertrag auf elf Prozent Gehalt verzichten. Dennoch – und trotz der Turbulenzen bei VW – könnte er auch künftig der bestverdienende Dax-Boss sein.

Wer einen Halbtagsjob hat, verdient für gewöhnlich überschaubar. Das können Millionen Teilzeitkräfte in Deutschland bestätigen. Es kann mit dem Verdienst jedoch ganz anders laufen, wenn jemand zwei Halbtagsjobs macht. Als gleichzeitiger Vorstandschef von Volkswagen und Porsche war Oliver Blume 2024 mit 10,6 Millionen Euro sogar bestbezahlter Boss eines Dax-Konzerns. Nachdem er jetzt den Porsche-Job an Michael Leiters abgeben muss, winkt ihm als Vollzeitchef des weit größeren VW-Konzerns sogar ein noch höherer Verdienst – trotz der Schwierigkeiten der Firma. Wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr, setzten die Arbeitnehmer nun allerdings durch, dass Blume bei seinem neuen fünfjährigen Vertrag auf zunächst elf Prozent Gehalt verzichten muss.