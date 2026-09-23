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Betriebsratschefin Cavallo„Wenn es nach uns geht, wird keine einzige Stelle bei VW abgebaut“

Lesezeit: 7 Min.

„Wir möchten für die Beschäftigten das Beste herausholen“, sagen VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Thorsten Gröger, der Bezirksleiter der IG Metall in Hannover.
„Wir möchten für die Beschäftigten das Beste herausholen“, sagen VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Thorsten Gröger, der Bezirksleiter der IG Metall in Hannover.
TOBIAS SCHWARZ/AFP

Neuer Konflikt bei VW: Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärt im SZ-Interview, die Gewerkschaft habe keinem massiven Stellenabbau zugestimmt. Sie wirft dem Vorstand vor, er habe „einiges verschlafen“ – und warnt vehement vor einer AfD-Regierung.

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Als sich VW-Betriebsratschefin Cavallo und IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger zum Gespräch zuschalten, schlagen die Wogen beim größten deutschen Autohersteller schon seit Wochen hoch. In ihrem ersten Interview zur Krise machen die Gewerkschafter klar, dass für sie die Sparpläne keineswegs beschlossene Sache sind. Sie kritisieren Vorstandschef Oliver Blume – und fordern Hilfe von der Politik: „Nur wenn fairer Wettbewerb mit China hergestellt wird, hat die deutsche Autoindustrie eine Zukunft.“

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