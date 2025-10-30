Zum Hauptinhalt springen

BilanzzahlenVW macht Milliardenverlust im dritten Quartal

Lesezeit: 3 Min.

VW hat am Donnerstagmorgen Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt.
VW hat am Donnerstagmorgen Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa)

Deutschlands größter Autobauer hat seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und diese sehen, gelinde gesagt, gar nicht gut aus.

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

Die fetten Jahre für die deutschen Autokonzerne sind längst vorbei. Das zeigte sich, mal wieder, in den vergangenen Tagen: Weil Computer-Chips eines wichtigen Lieferanten knapp werden, könnten bald Bänder stillstehen. Dann meldete Mercedes einen riesigen Gewinneinbruch. Und nun auch noch Volkswagen: Deutschlands größter Autobauer hat am Donnerstagmorgen seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und diese sehen, gelinde gesagt, gar nicht gut aus. Um nicht zu sagen: desaströs. Der Konzern machte da mehr als eine Milliarde Euro Verlust.

