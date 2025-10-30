Die fetten Jahre für die deutschen Autokonzerne sind längst vorbei. Das zeigte sich, mal wieder, in den vergangenen Tagen: Weil Computer-Chips eines wichtigen Lieferanten knapp werden, könnten bald Bänder stillstehen. Dann meldete Mercedes einen riesigen Gewinneinbruch. Und nun auch noch Volkswagen: Deutschlands größter Autobauer hat am Donnerstagmorgen seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und diese sehen, gelinde gesagt, gar nicht gut aus. Um nicht zu sagen: desaströs. Der Konzern machte da mehr als eine Milliarde Euro Verlust.
BilanzzahlenVW macht Milliardenverlust im dritten Quartal
Deutschlands größter Autobauer hat seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und diese sehen, gelinde gesagt, gar nicht gut aus.
