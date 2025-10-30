Die fetten Jahre für die deutschen Autokonzerne sind längst vorbei. Das zeigte sich, mal wieder, in den vergangenen Tagen: Weil Computer-Chips eines wichtigen Lieferanten knapp werden, könnten bald Bänder stillstehen. Dann meldete Mercedes einen riesigen Gewinneinbruch. Und nun auch noch Volkswagen: Deutschlands größter Autobauer hat am Donnerstagmorgen seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und diese sehen, gelinde gesagt, gar nicht gut aus. Um nicht zu sagen: desaströs. Der Konzern machte da mehr als eine Milliarde Euro Verlust.