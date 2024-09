Von Alexander Hagelüken, Christina Kunkel, Jan Schmidbauer, Wolfsburg

Daniela Cavallos Gesicht glänzt vor Schweiß. Es ist fast 30 Grad heiß, fünf Stunden lang hat sie bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg die VW-Mitarbeiter auf ihren neuen Kurs eingeschworen. Auf Konfrontation. Jetzt will sie noch ein letztes Statement abgeben, vor dem Werkstor, wo Dutzende Journalisten stehen und vor allem eines wissen wollen: Kommt es jetzt zum großen Knall zwischen dem Betriebsrat und der Konzernspitze? Sind sie also zurück, die alten Zeiten, in denen sich beide Seiten bei jeder Gelegenheit öffentlich zofften?