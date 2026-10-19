Volkswagen plant offenbar einen weiteren drastischen Schritt, um Kosten zu senken: Der größte europäische Autokonzern will für viele seiner weltweit insgesamt 600 000 Beschäftigten bis 2030 die Gehälter einfrieren. Das könnte für die Betroffenen einen realen Einkommensverlust von rund zehn Prozent bedeuten. Dieser Plan geht aus internen Unterlagen für das weltweite Top-Management hervor, die die Süddeutsche Zeitung einsehen konnte. VW erklärte dazu auf Anfrage, man äußere sich nicht zu „solchen Spekulationen“. Die anstehende neue Verhandlungsrunde sei „der Ort, um zuerst intern betriebliche Absprachen jeder Art“ zu besprechen, so ein Sprecher.