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AutokonzernVW plant, Gehälter bis 2030 einzufrieren

Lesezeit: 4 Min.

Mitarbeiter montieren Autos im Volkswagen-Werk in Hannover.
Mitarbeiter montieren Autos im Volkswagen-Werk in Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hunderttausende Beschäftigte sollen auf Lohnerhöhungen verzichten, zeigen interne Unterlagen. Die neuesten Pläne sind eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen Vorstand und Arbeitnehmerseite.

Von Alexander Hagelüken und Paulina Würminghausen

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Volkswagen plant offenbar einen weiteren drastischen Schritt, um Kosten zu senken: Der größte europäische Autokonzern will für viele seiner weltweit insgesamt 600 000 Beschäftigten bis 2030 die Gehälter einfrieren. Das könnte für die Betroffenen einen realen Einkommensverlust von rund zehn Prozent bedeuten. Dieser Plan geht aus internen Unterlagen für das weltweite Top-Management hervor, die die Süddeutsche Zeitung einsehen konnte. VW erklärte dazu auf Anfrage, man äußere sich nicht zu „solchen Spekulationen“. Die anstehende neue Verhandlungsrunde sei „der Ort, um zuerst intern betriebliche Absprachen jeder Art“ zu besprechen, so ein Sprecher.

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