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Autoindustrie„Die wollen uns sturmreif schießen“

Lesezeit: 7 Min.

Zwei Männer, die maßgeblich über das Schicksal des größten Autokonzerns in Europa entscheiden: Konzernchef Oliver Blume (li.) und Finanzchef Arno Antlitz.
Zwei Männer, die maßgeblich über das Schicksal des größten Autokonzerns in Europa entscheiden: Konzernchef Oliver Blume (li.) und Finanzchef Arno Antlitz. Ronny Hartmann/AFP

VW-Chef Oliver Blume ist mit seinen Sparplänen vorerst gescheitert, doch der Kampf um die Zukunft der deutschen Autoindustrie geht nun erst so richtig los. Nicht nur in Wolfsburg.

Von Alexander Hagelüken, Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Paulina Würminghausen

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„Du siehst aber gar nicht glücklich aus“, sagt die Frau, als sie in eine der beiden Audi-Limousinen schaut. Wen genau sie da anspricht, ist nicht zu erkennen, es macht aber auch keinen Unterschied. Die Autos, die da am Donnerstag um kurz vor halb elf Uhr abends an einem der besseren Hotels am Rande der Münchner Innenstadt halten, haben nur Männer an Bord, die gerade eine ebenso erwartbare wie schwer kalkulierbare Niederlage erlitten haben: Vorstände des Volkswagen-Konzerns, gerade im firmeneigenen Jet eingeflogen aus Wolfsburg. Die Hotelbar hat sich bereits geleert, aber die Manager wirken, als könnten sie einen Drink vertragen nach diesem Tag.

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