Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat dem Sanierungsplan des Vorstands zugestimmt. Die Abstimmung sei einstimmig erfolgt, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach einer Sitzung des Präsidiums mit. Der Beschluss an diesem Abend kommt überraschend, eigentlich war erwartet worden, dass auch in der für am Freitag geplanten Aufsichtsratssitzung kein Kompromiss erzielt wird. Doch nun hat offenbar die heutige Sitzung des Aufsichtsratspräsidiums doch noch einen Durchbruch gebracht, den alle Beteiligten mittragen. Und der hat es in sich. Es geht um einen enormen weiteren Jobabbau, auch die Zukunft von vier Werken ist weiterhin ungewiss.

Der Zukunftsplan schaffe die Voraussetzungen, um den Volkswagen-Konzern und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Die Umsetzung des Zukunftsplans sei nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats zwingend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des Volkswagen-Konzerns zu erhalten und für die Zukunft nachhaltig zu sichern. Der Inhalt des Sparpakets hat es in sich: Der Konzern teilt mit, dass die „dem Zukunftsplan 2030 zugrundeliegende Erhebung eine konzernweite Anpassung der Beschäftigtenzahl in Höhe von rund 50 000 abzubauenden Stellen – inklusive Management- Positionen – vorsieht.“ Es kommt also tatsächlich ein weiterer, enormer Jobabbau auf die Beschäftigten des Autoherstellers zu. Wie genau der gestaltet wird, lässt der Konzern noch offen. Betriebsbedingte Kündigungen sind noch bis 2031 ausgeschlossen.

Auch bei der Zukunftsfrage für die deutschen Standorte gibt es eine Entscheidung. Der Aufsichtsrat habe mit seinem Beschluss zur Kenntnis genommen, dass eine Produktionsüberkapazität von 500 000 Fahrzeugen in Europa im Volkswagen-Konzern besteht. Außerdem gebe es für die Werke Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034. Was danach mit den Fabriken passiert, ist offen. Von VW heißt es lediglich: „Für diese Werke werden parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft.“

Doch der Sparplan betrifft nicht nur Deutschland. Auch das China-Geschäft passt der Konzern an. In China selbst schraubt VW seine Erwartungen weiter zurück und baut gleichzeitig das Exportgeschäft in Richtung „globaler Süden“ aus. Damit versucht VW, es den chinesischen Automarken gleichzutun, die schon seit geraumer Zeit ihre Fahrzeuge in Länder wie Indien oder Thailand verschiffen.

Die Arbeitnehmerseite zählt in einer schriftlichen Stellungnahme lediglich die Erfolge auf: Man habe eine „gefährliche Eskalation“ des Konflikts verhindert, alle hätten sich aufeinander zubewegt, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von IG-Metall-Chefin Christiane Benner sowie VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Kein Werk sei aufgegeben worden, eine Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw und VW-Komponente sei vom Tisch, ein „Angriff“ auf die Mitbestimmungsstrukturen damit erfolgreich abgewehrt. Von den 50 000 zusätzlich abgebauten Stellen ist in der Stellungnahme keine Rede. „Wir sehen die Herausforderungen, vor denen der Konzern steht, und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, heißt es lediglich. Die Arbeit fange jetzt erst an.