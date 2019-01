15. Januar 2019, 12:56 Uhr Abgasskandal Subventionen für Betrugsmotor: Ermittlungen gegen VW-Mitarbeiter eingestellt

400 Millionen Euro in Form von Subventionen hatte VW erhalten, um einen umweltfreundlichen Dieselmotor zu entwickeln. Es folgte: die Entwicklung eines Betrugsmotors.

Ein Verfahren gegen Mitarbeiter des Konzerns wird nun dennoch eingestellt. Nach deutschem Recht sei der Vorgang nicht strafbar und zudem verjährt.



Von Thomas Fromm und Klaus Ott

Irgendwie steckt diese Geschichte voller unfreiwilliger Ironie: Da erhält ein Konzern einen Millionenzuschuss für einen umweltfreundlichen Motor und heraus kommt: ein Betrug.

Es geht natürlich um VW. Der Konzern hat vor Jahren Kredite von der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 400 Millionen Euro überwiesen bekommen, um einen neuen umweltfreundlichen Motor zu entwickeln. Am Ende stand ausgerechnet jener Dieselmotor mit dem Namen EA 189, der durch die Abgasaffäre bekannt wurde. 400 Millionen Euro - für was eigentlich?

Es waren die Mitarbeiter der Europäischen Behörde für Betrugsbekämpfung OLAF, die auf den Plan kamen und begannen, die Kreditvergabe aus dem Jahr 2009 genauer zu prüfen. Sie hielten fest: Das Geld ist nicht in eine zukunftsweisende, umweltfreundliche Antriebstechnik geflossen, sondern in einen betrügerischen Motor. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft Braunschweig weitergereicht, die ohnehin in der Abgasaffäre ermittelt - und die gab nun am Dienstag bekannt, dass das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug gegen Mitarbeiter des VW-Konzerns eingestellt ist. Es sei festgestellt worden, "dass der von der Europäischen Behörde OLAF im Juli 2017 mitgeteilte Sachverhalt nach deutschem Strafrecht nicht strafbar ist und auch nicht mehr verfolgbar gewesen wäre", teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Der Vorgang sei zudem bereits am 31.12.2016 verjährt.

Mit den deutschen Ermittlern hat Volkswagen nun als Konzern keinen Ärger mehr

Bei der EIB war man seinerzeit euphorisch, was das Projekt angeht. "Wir freuen uns, mit diesem Kredit nicht nur umweltfreundlichere Technologien in Europa zu fördern, sondern auch der Automobilindustrie in schwierigen Zeiten tatkräftig helfen zu können", hatte man das Darlehen und seinen Zweck gelobt. Ein Satz, der heute - trotz der Einstellung des Verfahrens - klingt wie Hohn. Nachdem das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung die EIB im Sommer 2017 über seine Untersuchungsergebnisse informiert hatte, sagte EIB-Präsident Werner Hoyer: "Wir sind sehr enttäuscht über das, was die OLAF-Untersuchung ergeben hat. Die EIB wurde von VW über die Nutzung der Abschalteinrichtung der Abgasreinigung getäuscht."

So oder so: Für Volkswagen ist in der Abgasaffäre ein weiteres großes Verfahren abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat bereits eine Milliarde Euro Bußgeld verhängt, die Staatsanwaltschaft München II hat 800 Millionen Euro von der VW-Tochter Audi kassiert. Mit den deutschen Ermittlern hat Volkswagen damit als Unternehmen keinen Ärger mehr. Aber die Strafverfahren gegen Ex-Chef Martin Winterkorn, den heutigen Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch laufen weiter. Alle drei bestreiten alle Vorwürfe.

Falls es doch zu Prozessen und dann dort einiges auf den Tisch käme, könnte es dennoch für VW als Unternehmen noch ärgerlich werden - bei den Schadenersatzklagen von Kunden und Aktionären. Die hoffen darauf, dass bei eventuellen Strafprozessen einiges herauskommt, was ihren Schadenersatzforderungen Auftrieb gibt.