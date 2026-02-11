Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen sind sechs Milliarden Euro in der Kasse aufgetaucht. Offenbar unerwartet, fast so, als hätte der VW-Finanzchef ein wenig in seiner Hosentasche gekramt und zufällig ein paar (mehr) Scheine gefunden. Eigentlich müsste VW jubeln angesichts dieses unerwarteten Geldsegens. Fast scheint es so, als hätte der Autobauer die Kurve bekommen und sich die Bemühungen, effizienter zu arbeiten, bereits ausgezahlt.