Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen sind sechs Milliarden Euro in der Kasse aufgetaucht. Offenbar unerwartet, fast so, als hätte der VW-Finanzchef ein wenig in seiner Hosentasche gekramt und zufällig ein paar (mehr) Scheine gefunden. Eigentlich müsste VW jubeln angesichts dieses unerwarteten Geldsegens. Fast scheint es so, als hätte der Autobauer die Kurve bekommen und sich die Bemühungen, effizienter zu arbeiten, bereits ausgezahlt.
MeinungVolkswagenSteckt die sechs Milliarden in den Konzern, statt hohe Boni auszuzahlen
Kommentar von Paulina Würminghausen, Hamburg
Lesezeit: 2 Min.
VW hat in seiner Kasse sechs Milliarden Euro gefunden. Was wie ein Glücksfall klingt, verschleiert die wahren Probleme des Autokonzerns.
