Herbert, Hans, Heinrich, Harald. Bernd, Carsten oder Thomas. So heißen sie, die wichtigsten Manager des Landes, die Gesichter der Deutschland AG. Jetzt ist ein neuer Name hinzugekommen: Jennifer. Sie heißt mit Nachnamen Morgan, stammt aus den USA, ist 48 Jahre alt und seit Oktober 2019 als Chefin von SAP die erste und bislang einzige Frau an der Spitze eines der 30 Dax-Konzerne. Sie teilt sich den Chefposten beim Softwarekonzern mit einem Mann, Christian Klein. Aber das schmälert nicht, was ihre Berufung bedeutet: einen Durchbruch. Jennifer Morgan kann zum Vorbild werden in Deutschland, wo es immer noch viel zu wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Das ist ebenso beschämend wie geschäftsschädigend. Studien belegen längst, dass Unternehmen mehr Geld verdienen, wenn sie auf Diversität setzen.