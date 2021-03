In einer alten Krupp-Siedlung im Ruhrgebiet testet Deutschlands größter Vermieter Vonovia eine neue Form der Wärmeversorgung. Das Modell könnte auch in anderen Städten dem Klimaschutz dienen. Doch Kritiker befürchten: Am Ende könnte es dem Konzern mehr nützen als den Mietern.

Von Benedikt Müller-Arnold, Bochum

Peter Ernst hat schon viele kommen und gehen sehen. Doch dass seine Häuserreihe zum Versuchslabor wird, das ist auch für ihn etwas Neues. Seit zwei Jahrzehnten wohnen der 59-Jährige und seine Frau in dieser Siedlung in Bochum: Die zweistöckigen Mietshäuser grenzen in U-Form aneinander, in der Mitte grüner Rasen, vorne die Garagen.