Zum Hauptinhalt springen

Streit um VergesellschaftungVonovia-Chef: Linke gefährden den Wohlstand

Lesezeit: 4 Min.

Vonovia-Hochhäuser in Berlin: Der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Bochum besitzt etwa 130 000 Wohnungen in der Stadt.
Vonovia-Hochhäuser in Berlin: Der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Bochum besitzt etwa 130 000 Wohnungen in der Stadt.
Thomas Koehler/IMAGO

Die Partei will in der Hauptstadt die Wohnungen des Dax-Konzerns vergesellschaften. Firmenchef Mucic passt das überhaupt nicht – und jetzt steigen auch noch die Zinsen.

Von Björn Finke und Leopold Zaak, Düsseldorf/München

SZ bei Google bevorzugen

Luka Mucic soll an diesem Mittwochmorgen eigentlich die Quartalszahlen seines Konzerns vorstellen. Doch zunächst widmet sich der Vonovia-Chef lang und breit einem anderen Thema: dem Versprechen von Linkspartei, Grünen und SPD in Berlin, Wohnungen zu vergesellschaften. Mucic, der Deutschlands größten Vermieter seit Jahresanfang leitet, sagt, das sei „schlicht der falsche Weg und rechtlich höchst fragwürdig“. Allein schon die Debatte darüber schwäche das Vertrauen von Investoren in den Standort Deutschland: „Damit gefährden die Pläne der Linken auch unseren Wohlstand“, warnt Mucic in ungewohnt scharfem Ton.

Zur SZ-Startseite

Podcast: „Auf den Punkt“
:Kann Vergesellschaftung Mieten senken?

Die Linke will in Berlin 200 000 Wohnungen vergesellschaften. Das löst nicht alle Probleme.

Von Pauline Claßen und Leopold Zaak

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite