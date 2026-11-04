Die Partei will in der Hauptstadt die Wohnungen des Dax-Konzerns vergesellschaften. Firmenchef Mucic passt das überhaupt nicht – und jetzt steigen auch noch die Zinsen.

Luka Mucic soll an diesem Mittwochmorgen eigentlich die Quartalszahlen seines Konzerns vorstellen. Doch zunächst widmet sich der Vonovia-Chef lang und breit einem anderen Thema: dem Versprechen von Linkspartei, Grünen und SPD in Berlin, Wohnungen zu vergesellschaften. Mucic, der Deutschlands größten Vermieter seit Jahresanfang leitet, sagt, das sei „schlicht der falsche Weg und rechtlich höchst fragwürdig“. Allein schon die Debatte darüber schwäche das Vertrauen von Investoren in den Standort Deutschland: „Damit gefährden die Pläne der Linken auch unseren Wohlstand“, warnt Mucic in ungewohnt scharfem Ton.