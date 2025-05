Rolf Buch hat Vonovia an die Börse gebracht. Er schuf einen Großkonzern – und zugleich ein Feindbild für viele Mieter. Jetzt kündigt er seinen Abschied an, der Nachfolger steht bereits fest.

Von Stephan Radomsky

Wie es beim VfL Bochum im kommenden Jahr weitergeht, ist schon seit einer Weile absehbar: Der Klub ist Tabellenletzter in der Bundesliga, der Klassenerhalt zwei Spieltage vor Saisonende wohl nur noch eine theoretische Möglichkeit. Trotzdem will der Trainer bleiben. Alles ziemlich klar also. Deutlich unerwarteter kam da am Dienstagabend die Nachricht, dass mit dem Wohnungskonzern Vonovia auch der Hauptsponsor des VfL seine Planungen fürs neue Jahr abgeschlossen hat – und der Konzernchef gehen wird.