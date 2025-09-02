Luftfahrt Wie Piloten sicher ohne GPS landen 2. September 2025, 13:19 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Wenn das GPS ausfällt, greifen Piloten vielerorts auf bodengestützte Funksysteme zurück. (Foto: Sebastian Gabriel)

Zusammenfassung Weil Russland im Ukraine-Krieg GPS-Signale stört, müssen Piloten auf altbewährte Instrumentenlandesysteme (ILS) zurückgreifen.

ILS sind bodengestützte Funksysteme aus den 1930er-Jahren, die Flugzeugen sichere Landungen ohne Satellitennavigation ermöglichen.

Die Luftfahrtbranche fordert, dass ausreichend ILS-Systeme erhalten bleiben, da immer mehr Flughäfen aus Kostengründen darauf verzichten wollen.

Auch wenn unklar ist, ob beim Flug von Ursula von der Leyen nach Bulgarien tatsächlich das GPS-Signal gestört wurde: Fälle wie diese passieren immer wieder.

Von Jens Flottau und Josef Kelnberger, Frankfurt

