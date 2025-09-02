Zum Hauptinhalt springen

LuftfahrtWie Piloten sicher ohne GPS landen

Wenn das GPS ausfällt, greifen Piloten vielerorts auf bodengestützte Funksysteme zurück.
Wenn das GPS ausfällt, greifen Piloten vielerorts auf bodengestützte Funksysteme zurück. (Foto: Sebastian Gabriel)
  • Weil Russland im Ukraine-Krieg GPS-Signale stört, müssen Piloten auf altbewährte Instrumentenlandesysteme (ILS) zurückgreifen.
  • ILS sind bodengestützte Funksysteme aus den 1930er-Jahren, die Flugzeugen sichere Landungen ohne Satellitennavigation ermöglichen.
  • Die Luftfahrtbranche fordert, dass ausreichend ILS-Systeme erhalten bleiben, da immer mehr Flughäfen aus Kostengründen darauf verzichten wollen.
Auch wenn unklar ist, ob beim Flug von Ursula von der Leyen nach Bulgarien tatsächlich das GPS-Signal gestört wurde: Fälle wie diese passieren immer wieder.

Von Jens Flottau und Josef Kelnberger, Frankfurt

Die bulgarische Regierung beeilte sich, in dem heiklen Fall auf die gute Infrastruktur hinzuweisen. Nachdem mutmaßlich Russland in der Region die Signale der Satellitennavigation blockiert hatte, mussten sich die Piloten des Flugzeuges von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, nach ersten Berichten auf andere Weise orientieren. Die Spitzenpolitikerin war am vergangenen Sonntag mit einem gecharterten Geschäftsreiseflugzeug auf dem Weg in die bulgarische Stadt Plovdiv und landete dort auch letztlich ohne größere Probleme.

