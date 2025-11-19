Eine Importflut aus China und sinkende US-Exporte haben für einen Wechsel an der Spitze der wichtigsten deutschen Handelspartner gesorgt. Die Volksrepublik hat die Vereinigten Staaten in den ersten neun Monaten als Nummer eins abgelöst, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Der Außenhandelsumsatz mit China – die Summe von Exporten und Importen – wuchs um 0,6 Prozent auf 185,9 Milliarden Euro. Das Handelsvolumen mit den USA schrumpfte dagegen um 3,9 Prozent auf 184,7 Milliarden Euro. China war bereits von 2016 bis 2023 Deutschlands Handelspartner Nummer eins, wurde aber im vergangenen Jahr durch die Vereinigten Staaten vom ersten Platz verdrängt. Dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zufolge wird die Volksrepublik noch wichtiger werden – allen Bemühungen um eine Abkoppelung zum Trotz. „Meine Prognose ist, dass China trotz des Derisking-Ansatzes der Bundesregierung in seiner Bedeutung als Handelspartner – vor allem importseitig – weiter wachsen wird“, sagte BGA-Präsident Dirk Jandura der Nachrichtenagentur Reuters. Unternehmen und Politik müssten gemeinsam Lösungen finden, um Lieferketten zu diversifizieren und Abhängigkeiten zu reduzieren.