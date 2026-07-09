Der VW-Vorstand ist nach SZ-Informationen mit seinen Sparplänen im Aufsichtsrat vorerst krachend gescheitert. Konzernchef Blume sei „als Tiger gestartet und zum Bettvorleger geworden“, sagt ein Insider.

Wie Konzernkreise der Süddeutschen Zeitung berichten, hat der VW-Vorstand seinen vorgelegten Sparbeschluss am Donnerstag im Aufsichtsrat nicht durchbekommen. Das Land Niedersachsen und die Arbeitnehmervertreter hätten dagegen gestimmt, sodass die Abstimmung mit sieben zu zwölf Stimmen verloren ging. Der VW-Konzern äußerte sich dazu am Donnerstag nicht.