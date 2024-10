Von Kathrin Werner

Eigentlich ist Oliver Blume ein Chef, der es auf die nette Tour versucht. Er ist zwar mit mehr als zehn Millionen Euro im Jahr der bestbezahlte Konzernchef im Dax und verantwortlich für 684 000 Mitarbeiter und in gewisser Weise sogar für den Fortbestand des Standorts Deutschland. Volksnah will er trotzdem sein. So wie im vergangenen Jahr, als er mit seinen Leuten beim Autorennen von Le Mans zeltete, zwei Tage mit seiner Frau im Dachzelt eines Porsche 911. Er trug Schlappen und sehr kurze Shorts.