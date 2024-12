Von Alexander Hagelüken und Christina Kunkel, Wolfsburg

Direkt unter das Namensschild von Oliver Blume auf dem Podium in der VW-Werkshalle hat jemand einen Flyer geklebt. „Alle Werke müssen bleiben“, steht darauf, daneben ist eine nach oben gestreckte Faust abgebildet. Die Erwartungen der mehr als 20 000 VW-Beschäftigten, zu denen der Konzernchef bei der Betriebsversammlung am Mittwoch in Wolfsburg spricht, sind also klar. Wieder sind so viele Menschen gekommen, dass nicht alle in der Halle Platz finden, deshalb wird die Veranstaltung nach draußen auf das Werksgelände übertragen.