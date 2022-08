An diesem Mittwoch endet in Wolfsburg die Ära Diess. Nun wird der freundliche Oliver Blume den Autokonzern führen. Fragt sich allerdings, ob Teamplay bei VW überhaupt möglich ist.

Von Max Hägler

In diesen Augusttagen könnte man meinen, Volkswagen sei ein ganz normaler Konzern. Und nicht das größte und irrste Wirtschaftsgebilde Europas. In der vergangenen Woche reiste Vorstandschef Herbert Diess, 63, nach Kanada, unterzeichnete ein Abkommen zur Lieferung von Batterierohstoffen. "Hand in Hand mit Regierungen auf der ganzen Welt zu arbeiten, ist eine absolute Voraussetzung, um unsere Klimaziele zu erreichen", erklärte Diess. Die Fotos des Termins: staatsmännisch, ja zukunftsweisend. Bundeskanzler Olaf Scholz und der kanadische Premier Justin Trudeau stehen hinter dem Automanager, der mit breitem Grinsen den Stift führt. An diesem Dienstag dann diskutierte der Manager in Hannover mit Beschäftigten über die Zukunft der dortigen Fabrik. Business as usal? Mitnichten. Denn jetzt, am Mittwoch, ist Diess' letzter Tag als VW-Chef, gegen seinen Willen.

Vor einem Monat hatte der VW-Aufsichtsrat seine Abberufung mit Wirkung zum 31. August verkündet und als Nachfolger den Porsche-Chef Oliver Blume bestimmt. Sehr überraschend für so ziemlich jede und jeden der 670 000 Angestellten. Und wohl auch für Diess, nach allem, was man hört. Aber er hat sich auf den verbleibenden Metern nicht völlig zurückgezogen, wie es wohl so ziemlich alle anderen gemacht hätten oder machen mussten - wie etwa die früheren VW-Chefs Matthias Müller oder auch Martin Winterkorn. Nein, Diess, interner Name "HD", zieht durch, bis zum Ende.

Das ist wahlweise sehr dienstbeflissen oder vielleicht eher sehr cool, jedenfalls außergewöhnlich, sagen sie bei VW. Ja, es fällt ernsthaft öfter sogar das Wort "versöhnlich". Das kennen sie eigentlich kaum in Wolfsburg. Und es gibt auch einen Hinweis darauf, was von Blume zu erwarten ist, den die meisten Olli nennen: eine Fortführung des Bekannten unter anderen Vorzeichen. Denn bei einer ganz großen Revolution hätte der König sogleich gehen müssen.

Detailansicht öffnen Herbert Diess, der Provokateur und Noch-Chef bei Volkswagen. (Foto: Friedrich Bungert/Friedrich Bungert)

An diesem Mittwoch, dem letzten Arbeitstag des alten Chefs, empfängt der neue die wichtigsten Mitarbeiter in Portugal zur "GTMC", der Konferenz der Topmanager und (wenigen) Topmanagerinnen. Bei der letzten derartigen Zusammenkunft, im österreichischen Alpbach im vergangenen Jahr, hatte Diess den schärfsten Konkurrenten per Videokonferenz dazugeholt: Ausgerechnet Tesla-Chef Elon Musk erklärte den konsternierten VW-Führungsleuten ihr Geschäft, und weil Diess seine hochqualifizierten Leute dann auch noch zu schulreferathaften Wortbeiträgen anhielt, war der Verdruss mal wieder groß. Die jetzige GTMC-Tagesordnung liest sich ein wenig vage, aber fest steht wohl: Blume geht es nicht um Provokation, sondern um das Gemeinschaftsgefühl.

Die Konzerstrategie soll erst einmal weiter gelten

"Volkswagen hat die Transformation zur E-Mobilität mit großem Nachdruck vorangetrieben." Bei seiner letzten Dienstreise nach Kanada wählte Diess zwar die Vergangenheitsform, so als ob die Transformation vorbei sei mit seinem Abgang. Tatsächlich dürfte die Konzernstrategie "New Auto" aber erst einmal weiter gelten, heißt es aus dem Lager von Oliver Blume. Die Kernpunkte: Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der E-Auto-Verkäufe auf rund 50 Prozent steigen, und bis dahin will VW auch ein lukratives Roboter-Taxi-Geschäft etabliert haben. Bis zum Jahr 2040 sollen dann nahezu alle neuen Konzernfahrzeuge emissionsfrei sein, zumindest "in den Hauptmärkten". Für Diess hieß das: batterieelektrisch. Blume dürfte da weniger orthodox sein und synthetische Kraftstoffe einbeziehen und womöglich auch der Brennstoffzelle einen höheren Stellenwert geben.

Inhaltlich sind das eher Nuancen, so wie auch die organisatorischen Punkte: Die beiden Gruppen, "Premium" um die Tochterfirma Audi, und "Volumen" um die Kernmarke VW, will Blume eigenständiger machen, mal wieder. Audi-Chef Markus Duesmann und VW-Markenchef Thomas Schäfer könnten an Einfluss gewinnen, beide waren übrigens auf Betreiben von Diess ins Amt gekommen. Zwei andere Konzernvorstände, die dem Diess-Ticket zugeschrieben werden, weil sie einst mit ihm bei BMW arbeiteten, gelten indes als Wackelkandidaten, denn Blume will den Konzernvorstand verkleinern. Murat Aksel, Einkaufsvorstand, muss womöglich weichen, auch über Hildegard Wortmann wird viel gesprochen. Sie steht für eine neue, positiv gestimmte Managergeneration, aber viele fragen: Braucht es wirklich eine Konzernvertriebschefin? Und was ist mit Manfred Döss? Der ausgebuffte Chefjurist war vor allem zum Einhegen von Herbert Diess in den Vorstand berufen worden.

Detailansicht öffnen Oliver Blume, der Teamspieler und künftige VW-Chef. (Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa)

Wie elegant Blume seine Vorstandsverkleinerung durchbringt, das wird die erste Probe für ihn sein. Denn in Wolfsburg geht es gerade vor allem um Fragen des Stils und der Umsetzung. Diess hatte mit seinen Provokationen auch die robustesten Leute mürbe gemacht, was bemerkenswert ist, weil dort manche selbst sagen, ihr Arbeitsplatz gleiche einer "Schlangengrube". Nun wünschen sich ziemlich viele Blume, den "Teamspieler". Er ist im Konzern groß geworden. Doch kann der wirklich zusammenführen, zumal er eine doppelte Job-Belastung hat? Blume will nicht nur den VW-Konzern führen, sondern langfristig Porsche-Chef bleiben. Dabei steht dieses VW-Tochterunternehmen vor einem milliardenschweren Börsengang. Zwei Dax-Unternehmen leiten, in Wolfsburg und Stuttgart, das dürfte aber auch für den hochgradig durchorganisierten Blume auf Dauer nicht machbar sein. Selbst wenn er auf etliche Zusatzposten verzichtet, die ihm eigentlich zustünden, etwa den Audi-Aufsichtsratsvorsitz.

Und dann ist da die Frage, wie Blume, 54, in neuer Funktion zurechtkommt mit dem komplizierten "System Wolfsburg", das hinter allem steht und das alle Veränderungen so schwierig macht: Da ist die IG Metall um Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Gewerkschaftschef Jörg Hofmann, die Blume auch deshalb super finden, weil der von freundlicher Art ist. Mit zuzurechnen ist diesem Lager Gunnar Kilian, der ist zwar Personalvorstand, aber auf dem Gewerkschaftsticket - und er ist wohl der beste Konzernkenner neben Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Da sind die Familien Porsche und Piëch als Haupteigentümer, die überwiegend lange zu Diess hielten, weil er ihnen Rendite versprach und einen Kulturwandel, die aber dann allesamt doch zu genervt waren vom Einzelkämpfer-Führungsstil und den sich zuspitzenden Problemen in China und bei der Software.

Die Familien gaben den Ausschlag für den Wechsel

Die Familien waren es, die den Ausschlag zum Wechsel gaben, sie waren es aber auch, die den vergleichsweise sanften Übergang an der Spitze wünschten, samt letzter Kanada-Dienstreise: Denn Herbert Diess formte aus dem Dieselskandalkonzern einen E-Auto-Pionier. Und schließlich ist da die niedersächsische Regierung, die vor der Landtagswahl steht und deren Vertreter jetzt wohl hoffen, auch vom Zauber des Neubeginns zu profitieren, und die weniger Arbeitszeit mit der Kontrolle eines raubeinigen VW-Chefs zubringen wollen.

Diess übrigens hat nach seiner Rückkehr aus Kanada noch in kleinem Kreis seinen Ausstand gefeiert in Wolfsburg. Er sei mit sich im Reinen, es seien die besten Jahre seines beruflichen Lebens gewesen, erzählte er, und dass er gerne noch ein bisschen weitergemacht hätte. Wobei, fügte er an, eigentlich sei das Ende, sein Ende, zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ein Ausstieg, den er durchaus selbst hätte inszenieren können.