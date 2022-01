Von Max Hägler

Es ist ein geradezu vorbildlicher Arbeitseifer, den Herbert Diess derzeit an den Tag legt. Eigentlich war der Vorstandschef von Volkswagen nach einem positiven Corona-Test seit der dritten Januarwoche in Heimarbeit. Doch mit Quarantäne und Virussorgen wollte sich der 63-Jährige offenkundig nicht lange aufhalten, jedenfalls hatten seine Topmanager am Dienstagvormittag schon wieder eine Hauruckbotschaft ihres obersten Chefs im Posteingang. "Think positive", stand da, neben viel Erfolgsbilanz und mancher Mahnung.