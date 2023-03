Knapp 1,3 Milliarden US-Dollar für VW-Werk in South Carolina

Der US-Bundesstaat South Carolina holt den deutschen Autobauer Volkswagen mit massiven staatlichen Anreizen für klimaschonende Investitionen in die USA. Der geplante Zwei-Milliarden-Dollar teure Bau des Werks für die Geländewagenmarke Scout werde mit 1,29 Milliarden Dollar bezuschusst, teilte der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, am Montag mit.

Das Projekt könne außerdem bis zu 180 Millionen Dollar an Steuergutschriften für die Entwicklung von Arbeitsplätzen erhalten, die von der Zahl der Einstellungen abhängen, sagte der Handelsminister von South Carolina, Harry Lightsey. Im Mai hatte VW angekündigt, die Geländewagenmarke Scout in den Vereinigten Staaten mit elektrischen Pickups und SUVs der nächsten Generation wiederzubeleben.

VW will Marktanteil in den USA auf zehn Prozent verdoppeln

"Wir haben uns etwa 74 Standorte in einem Dutzend Bundesstaaten angesehen", sagte Scout-CEO Scott Keogh Reportern. "Der Standort war geeignet, der Gouverneur selbst stellte einen EV-Rat zusammen ... um sicherzustellen, dass sein Staat auch startklar war." Der Spatenstich ist für Mitte 2023 geplant, die Produktion soll Ende 2026 anlaufen. Das Werk soll laut VW bis zu 4 000 Arbeitsplätze schaffen und jährlich 200 000 Scout-Fahrzeuge produzieren.

Die USA fördern mit dem "Inflation Reduction Act" (IRA) Investitionen in klimafreundliche Produktion derzeit massiv. In Europa hat das Sorgen vor einer Abwanderung von Fabriken geschürt. Für den Wolfsburger Konzern ist die Wiedereinführung der Marke Teil der Strategie, um seinen Marktanteil in den Vereinigten Staaten auf zehn Prozent zu verdoppeln.