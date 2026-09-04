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AutoindustrieSo sieht der Rettungsplan für VW aus

Lesezeit: 6 Min.

Ein Mitarbeiter am Fließband vor dem Elektroauto ID.3 am Produktionsstandort „Gläserne Manufaktur“ in Dresden.
Ein Mitarbeiter am Fließband vor dem Elektroauto ID.3 am Produktionsstandort „Gläserne Manufaktur“ in Dresden.
JENS SCHLUETER/AFP

Nach zähem Ringen steht das Sanierungskonzept bei VW – inklusive Abbau von 50 000 weiteren Jobs. Wo überall gespart wird und welche Fragen noch offen sind.

Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen

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Nach wochenlangem Ringen hat sich der Volkswagen-Aufsichtsrat auf ein gemeinsames Sanierungspaket für Deutschlands größten Industriekonzern geeinigt. VW-Chef Oliver Blume spricht von einem „starken Signal für die Zukunft des Volkswagen-Konzerns.“ Was der Zukunftsplan enthält und welche Fragen noch offen sind.

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