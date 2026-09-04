Nach zähem Ringen steht das Sanierungskonzept bei VW – inklusive Abbau von 50 000 weiteren Jobs. Wo überall gespart wird und welche Fragen noch offen sind.

Nach wochenlangem Ringen hat sich der Volkswagen-Aufsichtsrat auf ein gemeinsames Sanierungspaket für Deutschlands größten Industriekonzern geeinigt. VW-Chef Oliver Blume spricht von einem „starken Signal für die Zukunft des Volkswagen-Konzerns.“ Was der Zukunftsplan enthält und welche Fragen noch offen sind.