Besinnliche Zeit? Nicht im Volkswagen-Konzern. Zwischen Wolfsburg und Stuttgart, München und Ingolstadt brennt gerade so richtig der Baum. Ob bei VW selbst oder bei Töchtern wie der Sportwagenschmiede Porsche, der Premiummarke Audi oder dem Lkw-Hersteller MAN – überall türmen sich zum Ende des Jahres ungelöste Probleme und nicht getroffene Entscheidungen. Viele Mitarbeiter sind nervös und etliche Betriebsräte aufgebracht wie lange nicht. Friede auf Erden – den wird der Konzern wohl auch in diesem Jahr nicht finden, wieder einmal.
AutokonzernWieso bei VW zu Weihnachten der Streit eskaliert
VW will 160 Milliarden Euro in die Zukunft investieren, die Frage ist nur: Wer muss mehr sparen und wer weniger? Bei Porsche in Stuttgart sind sie schon unruhig.
Von Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Paulina Würminghausen
