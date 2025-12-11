Zum Hauptinhalt springen

AutokonzernWieso bei VW zu Weihnachten der Streit eskaliert

Lesezeit: 5 Min.

So schön war es noch 2021: Weihnachtlich dekorierte VW-Bullis fahren in Hannover über den Trammplatz vor dem Neuen Rathaus.
So schön war es noch 2021: Weihnachtlich dekorierte VW-Bullis fahren in Hannover über den Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. (Foto: Ulrich Stamm/Future Image/Imago)

VW will 160 Milliarden Euro in die Zukunft investieren, die Frage ist nur: Wer muss mehr sparen und wer weniger? Bei Porsche in Stuttgart sind sie schon unruhig.

Von Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Paulina Würminghausen

Besinnliche Zeit? Nicht im Volkswagen-Konzern. Zwischen Wolfsburg und Stuttgart, München und Ingolstadt brennt gerade so richtig der Baum. Ob bei VW selbst oder bei Töchtern wie der Sportwagenschmiede Porsche, der Premiummarke Audi oder dem Lkw-Hersteller MAN – überall türmen sich zum Ende des Jahres ungelöste Probleme und nicht getroffene Entscheidungen. Viele Mitarbeiter sind nervös und etliche Betriebsräte aufgebracht wie lange nicht. Friede auf Erden – den wird der Konzern wohl auch in diesem Jahr nicht finden, wieder einmal.

