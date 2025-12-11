Besinnliche Zeit? Nicht im Volkswagen-Konzern. Zwischen Wolfsburg und Stuttgart, München und Ingolstadt brennt gerade so richtig der Baum. Ob bei VW selbst oder bei Töchtern wie der Sportwagenschmiede Porsche, der Premiummarke Audi oder dem Lkw-Hersteller MAN – überall türmen sich zum Ende des Jahres ungelöste Probleme und nicht getroffene Entscheidungen. Viele Mitarbeiter sind nervös und etliche Betriebsräte aufgebracht wie lange nicht. Friede auf Erden – den wird der Konzern wohl auch in diesem Jahr nicht finden, wieder einmal.