Zum Hauptinhalt springen

MeinungWechsel bei Porsche:Es ist gut, dass sich Blume jetzt auf VW konzentriert, aber er ist auch beschädigt

Portrait undefined Caspar Busse

Kommentar von Caspar Busse

Lesezeit: 2 Min.

Oliver Blume soll künftig nur noch als Vorstandsvorsitzender den Volkswagen-Konzern führen.
Oliver Blume soll künftig nur noch als Vorstandsvorsitzender den Volkswagen-Konzern führen. (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Blume ist sehr erfahren, kennt das Riesenunternehmen gut und hat den Rückhalt der Eigentümerfamilien. Aber das Ende der Doppelrolle kommt viel zu spät.

Die Doppelrolle wurde von Anfang an scharf kritisiert, und das zu Recht. Als Oliver Blume im September 2022 zum Vorstandsvorsitzenden des Volkswagen-Konzerns berufen wurde, behielt er trotzdem zum Erstaunen vieler seinen Chefposten bei Porsche. Drei Jahre führt der inzwischen 57-Jährige nun in Personalunion die beiden börsennotierten Autobauer, und das in einer Zeit, die schwieriger nicht sein könnte. Die gesamte Autobranche kämpft mit einem grundlegenden Wandel, China wird mehr und mehr zu einem harten Konkurrenten, die Zollpolitik von Donald Trump belastet vor allem die deutschen Autobauer, und ganz besonders auch Porsche.

Zur SZ-Startseite

Interview mit VW-Chef Oliver Blume
:„Wir haben uns zu lange auf Erfolgen ausgeruht“

VW-Chef Oliver Blume spricht über die Probleme des Autokonzerns beim Umstieg auf die Elektromobilität, Beharrungskräfte in Wolfsburg – und bestätigt direkte Gespräche mit der US-Regierung über den Zollstreit.

SZ PlusInterview von Caspar Busse, Christina Kunkel und Angelika Slavik

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite