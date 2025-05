Volkswagen, das ist nicht nur ein Autokonzern, sondern mittlerweile auch ein Synonym für Krise. Konzernchef Oliver Blume spricht über die Kunst, in Wolfsburg gegen viele Widerstände Reformen durchzusetzen - und macht deutlich: Er hält jeden für ersetzbar, auch sich selbst.

Interview von Caspar Busse, Christina Kunkel und Angelika Slavik

Oliver Blume, 56, sitzt im 13. Stock des Hochhauses auf dem VW-Gelände in Wolfsburg. Hinter ihm an der großen weißen Wand steht „Volkswagen Group“, aus dem Fenster geht der Blick über das riesige Werk. Blume trinkt Mineralwasser, auf seinem Glas steht: GTI. Der gebürtige Braunschweiger leitet mit Volkswagen den größten Industriekonzern Europas - und gleichzeitig auch noch die Konzerntochter Porsche. Zuletzt gab es deutliche Kritik von Investoren und Aktionären an dieser Doppelrolle.