Interview von Max Hägler und Christina Kunkel, Wolfsburg

Die Führungsleute von Volkswagen haben es sich tatsächlich ein bisschen WG-mäßig eingerichtet in Wolfsburg. Etage 13 im sogenannten Markenhochhaus am Rande des riesigen Werkgeländes. Gläserne Zwischenwände, mittendrin ein Doppelbüro: rechts Oliver Blume, der Konzernchef, der später an diesem Tag kurz vorbeischauen wird, bevor er nach Stuttgart reist, zu seinem zweiten Job als Porsche-Vorstandsvorsitzender. Und links Arno Antlitz, genau seit einem Jahr nun der Finanzvorstand, der mittlerweile auch noch den Titel "COO" trägt, "Chief Operating Officer", was sich vielleicht mit Tageschef übersetzen lässt. Er überblickt einen Umsatz von jährlich 250 Milliarden Euro, wobei er das Geld nicht nur verwaltet, das ist ihm wichtig, sondern mitplant, wo der größte Industriekonzern Europas am sinnvollsten investiert.

SZ: Herr Antlitz, Sie stammen aus Franken und waren dort angeblich einmal Schützenkönig. Wer ins Schwarze treffen will, muss fokussiert sein. Wie beim Management?

Arno Antlitz: Tatsächlich versuche ich, die Kernthemen zu identifizieren und anderes auch einmal laufen zu lassen, Freiheiten zu geben. Die Gefahr in so einer Position ist immer, dass man zu viel administriert und repräsentiert. Kapitalallokation, Kosten, die mittelfristige Planung unserer Investitionen - darum kümmere ich mich sehr tiefgehend selbst.

Erfolgreich beim Schießen ist auch, wer von großer Ruhe ist.

Ob ich ruhig bin ... Ich würde eher sagen: analytisch und überlegt. Ich komme ja aus einem sehr kleinen Ort und bin bodenständig aufgewachsen. Schützenverein und Fußball gehörten da einfach dazu. Mein Haupthobby mittlerweile ist das Skitourengehen. Das beschreibt mich eher: sich fokussieren und dann diesen Zug zu haben, etwas bis zum Ende durchzuziehen.

Und man sollte heil und vergnügt wieder herunterkommen.

In der Tat, das ist auch herausfordernd. Aber bringt große Freude.

Auch Volkswagen ist auf einem großen und anstrengenden Weg, an dessen Ende digitalisierte E-Autos stehen sollen.

Stimmt, aber wir haben eine starke Ausgangsbasis: eine überzeugende Strategie, erstklassige Produkte und eine solide finanzielle Basis. Wir haben aktuell fast zwei Millionen bestellte Fahrzeuge, allein in West-Europa ...

... wegen des Ukraine-Krieges und der Corona-Seuche fehlten allenthalben Autoteile ...

Das ist richtig, aber der Auftragsbestand wird uns bis Mitte des Jahres tragen. Wir rechnen damit, dass sich die Nachfrage infolge einer schwächer werdenden Konjunktur eintrübt und zudem der Wettbewerb stärker wird, weil wieder insgesamt mehr Fahrzeuge produziert werden können. Wir erwarten für das gesamte Jahr ein Wachstum auf dem Automarkt, aber eben auch mehr Konkurrenz.

Und was bedeutet das nun für den Weg in die E-Mobilität?

Wir sind mitten im Hochlauf der Elektromobilität und sind aktuell Markführer in Europa. 2021 waren fünf Prozent unserer verkauften Autos vollelektrisch, vergangenes Jahr sieben, dieses Jahr planen wir, elf Prozent zu schaffen.

Neue Autos zu entwickeln geht nicht so schnell wie etwa Handys

Das sind aber kleine Schritte. Wie geht es dann weiter?

Erst einmal ist das eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahren. 2025 wollen wir dann 20 Prozent unserer Fahrzeuge vollelektrisch verkaufen und im Jahr 2030 mehr als die Hälfte.

Nur 50 Prozent? Das klingt nicht sehr ambitioniert, wenn von 2035 an in der EU keine Verbrenner mehr zugelassen werden sollen.

Man darf nicht nur einen einzelnen Markt betrachten. In der EU werden wir 2030 schon bei rund 70 Prozent sein. Aber es gibt noch andere große Märkte - zum Beispiel Südamerika oder Indien -, dort geht es deutlich langsamer mit der Elektrifizierung voran. Die 50 Prozent sind also ein Durchschnitt für alle Marken und alle Regionen im Konzern. Und man muss das auch so sehen: Neue Autos zu entwickeln geht nicht so schnell wie etwa Handys. Eine Fahrzeuggeneration, das sind in der Autoindustrie sieben Jahre. Insofern sind unsere Ziele durchaus ambitioniert. Wir wollen uns innerhalb von nur zwei Fahrzeugzyklen transformieren.

Ist das Ziel, auch in der E-Auto-Zeit Weltmarktführer beim Absatz zu sein, so wie es vor 20 Jahren einmal als oberste Richtschnur bei Verbrennern ausgegeben wurde?

Absatz und damit Umsatz ist natürlich wichtig. In unserer Industrie brauchen wir die Skaleneffekte. Aber wir haben im Vorstand eine andere Gewichtung vereinbart: Wir stellen auf den Cashflow ab, also auf das Geld, das letztlich in der Kasse bleibt. Wir konzentrieren uns deshalb auf die attraktivsten Profit-Pools, also die besonders gewinnbringenden und gleichzeitig gefragten Fahrzeugsegmente sowie die wachstumsstärksten Regionen. In den USA sind das zum Beispiel Pick-ups und robuste SUV. Beides werden wir vor Ort ab 2026 produzieren. Vollelektrisch und mit eigener Marke: Scout.

USA, der ewige Problemmarkt - nach dem Käfer und dem Bulli wurde es schwierig.

Wir haben derzeit vier Prozent Marktanteil, aber wir haben einen klaren Plan, um das zu ändern. In den USA ist jetzt ein gutes Zeitfenster, um zu wachsen. Der Markt dreht Richtung E-Mobilität, und die Etablierten fangen alle neu an. Wir haben die Technologie und die Produkte und verdienen mittlerweile Geld. Dazu gibt es die Subventionen der US-Regierung für Elektromobilität.

Detailansicht öffnen Der elektrische Nachfolger des VW-Bulli: ID.Buzz. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Klar, große, teure Wagen bringen mehr Marge. Heißt das für die Elektro-Strategie dann auch, dass VW nur noch große, teure E-Autos baut?

Wir sind mit der Marke Volkswagen in der Kompaktklasse gestartet, denken Sie an den ID3, ID4. Dann der ID.Buzz. Jetzt kommt die zweite Welle. Den Auftakt machen wir mit dem ID.7, einer großen Limousine, um danach das Angebot in den unteren Segmenten zu erweitern. Zur Wahrheit gehört aber auch: Selbst wenn wir im Sinne unserer Kunden möglichst viel auf der Kostenseite kompensieren - Neuwagen werden teurer werden. Das liegt an den neuen Vorschriften für Verbrenner, aber auch an höheren Rohstoffkosten zum Beispiel für Batterien.

Was wird ein neuer Kleinwagen von VW denn zukünftig mindestens kosten?

Es ist zu früh, das genau zu sagen. Wir wollen ab 2025 ein Auto anbieten unter 25 000 Euro, das wird der ID.2 sein. Bauen werden wir ihn auf der iberischen Halbinsel, wo jetzt schon der Polo, der T-Roc, der Taigo gefertigt wird.

Ist auch ein ID1 irgendwo in der Pipeline, also ein Kleinstwagen?

Wir müssen profitabel arbeiten. Deshalb ist unterhalb eines ID.2 zu den heutigen Kosten der Batterie und der Rohstoffe zum aktuellen Zeitpunkt ein noch günstigeres Modell nicht darstellbar. Wir arbeiten dennoch intensiv an einer Lösung.

Die aktuellen Energiepreise spielen auch eine Rolle?

Natürlich. Nehmen Sie unser neues Batteriewerk in Salzgitter. Jeder Cent, den die Kilowattstunde Strom schwankt, macht da im Jahr gleich mehr als 100 Millionen Euro Betriebskosten aus.

Aber die Politik versucht doch alles, um die Folgekosten des Krieges erträglich zu machen. Deutschland wird ja sogar von den anderen EU-Mitgliedsstaaten gerügt, weil so viel Staatsgeld ausgeschüttet wird an Bürger, aber auch an Firmen!

Das stimmt. Und dennoch sind wir bei den Standortkosten in Dimensionen, bei denen die Politik noch weiter hinschauen muss, weil sie uns Nachteile bringen. Das Gleiche gilt bei den Subventionen. In Europa gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichsten Fördermaßnahmen, in jedem Land ist es anders, trotz EU. Und dann wird oft nur in einem sehr frühen Stadium gefördert, das Geld eher in die Forschung gesteckt oder nur in bestimmte Regionen. Das ist in den USA anders, denken sie an den Inflation Reduction Act, der ja gerade stark die Produktion neuer klimaschonender Technologien fördert

Über die Kosten für die Roboterautos haben wir da noch gar nicht gesprochen. Wann zahlt sich die Transformation denn aus?

Heute investieren wir in den Hochlauf der Elektromobilität und gleichzeitig wollen wir unsere letzte Generation von Verbrennerfahrzeugen wettbewerbsfähig halten. Wir erwarten den Peak der Investitionen in zwei oder drei Jahren. Spätestens ab dem Jahr 2026 können wir ernten. In die auslaufende Verbrennertechnologie werden wir dann fast nichts mehr investieren müssen. Die Doppelbelastung fällt weg, und dann wollen wir auch mit der Elektromobilität deutlich verdienen. Aber über diesen Peak müssen wir drüber - deswegen ist von der Politik auch Augenmaß bei Förderungen und Regulatorik gefragt.

Das heißt, die nächsten zwei bis drei Jahre werden hart?

Ich würde es so sagen: Wir brauchen noch mehr Fokus auf Produktivität und Cashflow. Glücklicherweise haben wir sehr solide Finanzen und einen positiven Effekt aus dem Porsche-Börsengang. Damit haben wir einen zusätzlichen finanziellen Spielraum von fast zehn Milliarden Euro. Damit können wir in die Elektro-Strategie investieren, zum Beispiel in die Batteriefertigung und die Stärkung von Lieferketten.

Detailansicht öffnen Oliver Blume: Zimmernachbar von Arno Antlitz, Porsche-Chef und inzwischen auch VW-Konzernchef. (Foto: Lisi Niesner/Reuters)

Apropos Porsche-Börsengang: Die VW-Tochter ist noch zu 75 Prozent im Besitz vom VW-Konzern und dennoch so viel wert wie die Muttergesellschaft. Die Anleger trauen Stuttgart mehr zu als Wolfsburg für die Zukunft.

Die Bewertung von Volkwagen und Porsche sind in ähnlicher Höhe, das ist ein Ungleichgewicht, ja. Wir müssen uns schon fragen: Wie gut erklären wir dem Kapitalmarkt unsere Qualitäten auch auf Ebene des Konzerns? Daran arbeiten wir, indem wir die guten Erfahrungen, die wir während des Porsche-Börsengangs gemacht haben, auch auf die anderen Marken und den Konzern übertragen. Wir machen deshalb sogenannte virtuelle Börsengänge.

Ein interner Wettbewerb: Wer hat die bessere Story, Škoda, Seat oder Volkswagen?

Es geht nicht so sehr darum, Škoda, Seat oder Volkswagen im Wettbewerb gegeneinander zu stellen. Das würde dann wieder dazu führen, dass jede Marke ein Auto in jedem Segment braucht und in jedem Markt. Wir denken anders. Wir nutzen in der Volumengruppe wechselseitige Stärken, ohne die Autos gleich zu machen. Ein VW Passat und ein Škoda Superb werden zukünftig von einer Linie kommen. Aber die Autos werden sich noch deutlicher unterscheiden. Das ist ein Teil der Strategie.

Reicht das, um die Aktionäre vom Wert von VW zu überzeugen?

Man benötigt überzeugende Produkte und eine überzeugende Strategie. Daneben ist die Frage zentral, ob man nachhaltige Ergebnisse erzielt. Ich unterscheide da sehr stark in zwei Zeiträumen. Ist ein Unternehmen kurzfristig, auch in schwierigen Zeiten, in der Lage, Geld zu verdienen? Schaffen wir also auch in herausfordernden Zeiten acht Prozent Rendite oder nicht? Und dann geht es um mittel- und langfristige Perspektiven. Schaffen wir unseren Hochlauf mit Elektroautos wie geplant? Investieren wir richtig in Software? Halten wir unsere starke Position in China? Können wir in den USA profitabel wachsen? Wir haben für beide Zeiträume klare Pläne, die wir auch konsequent umsetzen. Das sollte sich mittelfristig auch in unserer Bewertung niederschlagen.

Wann genau?

Ich bin überzeugt, wir werden innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre liefern.