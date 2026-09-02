Marianne Heiß ist auf dem Weg zurück in den VW-Aufsichtsrat. Damit werden kurz vor der entscheidenden Sitzung die alten Machtverhältnisse wieder hergestellt. Wer ist diese Frau?

Die Entscheidung kam kurzfristig, sehr kurzfristig. Am Nachmittag des 17. Juni dieses Jahres teilte Susanne Wiegand ihren Mit-Aufsichtsräten bei VW plötzlich mit, dass sie für eine Kandidatur nun doch nicht zur Verfügung stehe. Einen Tag vor der Hauptversammlung von Volkswagen. Die ehemalige Rüstungsmanagerin Wiegand sollte da von den Aktionärinnen und Aktionären als Mitglied des Aufsichtsgremiums bestätigt werden. Daraus wurde nichts, denn die streitbare Managerin wollte plötzlich nicht mehr. Die Blamage auch für VW war da.