Dass die Doppelrolle von Oliver Blume irgendwann enden musste, war wohl allen Beteiligten klar. Dass es dann so plötzlich gehen musste, überraschte aber offenbar sogar den innersten Führungszirkel: Blume, seit zehn Jahren Porsche -Chef und seit gut drei Jahren obendrein auch noch Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns, gibt seinen Posten beim Stuttgarter Sportwagenbauer ab. Dazu wurde nach SZ-Informationen für den Freitagmorgen kurzfristig eine Sitzung des VW -Aufsichtsratspräsidiums anberaumt. In diesem inneren Zirkel werden gewöhnlich die wichtigen Entscheidungen im Reich der Familien Porsche und Piëch gefällt. Im Anschluss daran könnte die Personalie an den Porsche-Aufsichtsrat als formell zuständigem Gremium weitergeleitet werden.

Bereits am frühen Morgen hatten mehrere Medien über Blumes bevorstehenden Rücktritt berichtet. Demnach gebe es auch schon einen Nachfolger für Blume bei Porsche: einen Mann mit Hintergrund im VW-Konzern. Ob und wann genau die finale Entscheidung am Freitag verkündet werden soll, ist noch nicht klar. Häufig werden solche Nachrichten allerdings erst nach Börsenschluss am Abend offiziell verbreitet – gerade bei VW.

Am Morgen herrschte zunächst einmal Funkstille, nachdem die Nachricht durchgesickert war. Weder in Stuttgart noch in Wolfsburg wurden Fragen beantwortet. Dass die Entscheidung über den Chefposten bei Porsche im Präsidium des VW-Aufsichtsrats fällt, ist allerdings durchaus passend: Das Gremium ist das Machtzentrum der Familien Porsche und Piëch, die über ihre gemeinsame Holding sowohl den Volkswagen-Konzern als auch Porsche kontrollieren.

Blume führt Porsche seit zehn Jahren und brachte den Sportwagenbauer im September 2022 an die Börse – zunächst mit Erfolg. Über Jahre hinweg war Porsche unter seiner Führung immer weiter gewachsen, Absatz und Gewinne markierten immer neue Rekorde. Dann allerdings kam die Wende: Auf den wichtigen Märkten in China und den USA brachen die Verkäufe ein, die Marke rutschte tief in die Krise. Zuletzt musste Blume als Porsche-Chef immer neue, drastische Gewinneinbrüche und Sparprogramme verkünden, die ambitionierte Elektro-Strategie wurde aufgegeben, was allein mehr als drei Milliarden Euro kosten soll. Seit dem Börsengang hat sich der Aktienkurs außerdem halbiert und Porsche ist aus dem Dax abgestiegen. Zugleich kämpft auch VW mit immer größeren Problemen. Amerika, China, E-Mobilität – auch in Wolfsburg ist die Liste der Sorgen lang.

Vor allem deshalb gab es in den vergangenen Monaten immer größere Kritik an Blumes Doppelrolle. „Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtagschef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen. Dieser Zustand muss enden“, sagte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo im September. Auch die Aktionäre übten harsche Kritik. Blume selbst reagierte, angesprochen auf die Doppelrolle, immer gleich: Es sei ein „Erfolgsrezept“, die beiden Unternehmen parallel zu führen – aber „nichts für ewig“. Nun scheint es, als würde sie tatsächlich bald enden.