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BetriebsratTrotz Sparpaket: IG Metall gewinnt Wahlen bei VW

Lesezeit: 5 Min.

Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Volkswagen, spricht während eines Warnstreiks der IG Metall vor dem Hauptsitz des Autobauers Volkswagen in Wolfsburg.
Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Volkswagen, spricht während eines Warnstreiks der IG Metall vor dem Hauptsitz des Autobauers Volkswagen in Wolfsburg. Martin Meissner/picture alliance/dpa/AP POOL

Auf Betriebsratschefin Daniela Cavallo warten trotz des Votums für die IG Metall schwierige Aufgaben bei dem schlingernden Autokonzern. Zuvor gab es Unruhe wegen des AfD-nahen Vereins Zentrum.

Von Alexander Hagelüken und Paulina Würminghausen, Wolfsburg/München

Daniela Cavallo ist nicht für außerordentliche Gefühlsausbrüche bekannt. Die Betriebsratschefin von VW gilt als nüchtern-pragmatische Strategin. Am späten Freitagabend kommt sie zwar lächelnd, aber doch eher gemächlich ins Gewerkschaftshaus der IG Metall geschlendert, eine Jacke über den Arm geworfen, eine Tasche baumelt an ihrer Schulter. Ihr Blick geht einmal kurz durch den Raum voller VW-Mitarbeiter und Gewerkschafter, als würde sie ihn scannen. Dabei strahlt sie eine gewisse Unaufgeregtheit aus. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Erschöpfung nach anstrengenden Tagen, die man ihr da anmerkt.

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