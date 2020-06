Machtkampf in Wolfsburg

Hier steht das Problem: neu gebaute ID.3 am Werk in Zwickau.

Im richtigen Leben ist eine Entschuldigung ja meist ein Zeichen von Stärke, vielleicht sogar von Souveränität. Im Mikrokosmos von Wolfsburg aber ist die Entschuldigung, die da am Dienstagnachmittag in die Welt geschickt wurde, eine unglaubliche, eine epische Niederlage. Eine Demutsgeste, wie man sie in diesem von machtbewussten Männern dominierten Konzern Volkswagen noch nie gesehen hat.