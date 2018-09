10. September 2018, 12:13 Uhr Abgasskandal Wie VW in Deutschland Gerichtsurteile vermeidet

Volkswagen kommt in Deutschland billig weg - ganz anders als in den USA.

Anders als in den USA kommt VW in Deutschland bislang glimpflich davon, was Zahlungen an Autobesitzer angeht.

Die Taktik: Der Konzern schließt Vergleiche mit einzelnen Fahrzeughaltern, bevor diese vor Gericht Urteile mit Signalwirkung erzielen.

Bis der BGH abschließend über Entschädigungen entscheidet, dürften noch Monate vergehen - und die Ansprüche gegen VW verjährt sein.

Von Klaus Ott

Die Zeugenaussage, die Aufschluss gibt über den trickreichen Umgang von Volkswagen mit vielen Diesel-Kunden, enthält eine dezente Korrektur. Zuerst ging es laut Protokoll um ein paar Kreuzer, die man in die Hand nehmen könne, um ein Gerichtsverfahren geräuschlos zu beenden. Was ziemlich flapsig klang, schließlich waren Kreuzer einst kleine Münzen gewesen. Dann änderte Manfred Döss, der Chefjustiziar von Volkswagen, die Niederschrift seiner Vernehmung zur Abgasaffäre bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Döss ersetzte Kreuzer durch Euro. Nun las sich die betreffende Passage so: Es sei eine rein wirtschaftliche Überlegung, zu überlegen, ob es Sinn mache, ein Verfahren mit einer etwaigen negativen Wirkung in der Öffentlichkeit über einen längeren Zeitraum zu betreiben. Oder ob es besser sei, ein paar Euro in die Hand zu nehmen, um den Fall geräuschlos abzuschließen. Euro statt Kreuzer, ein feiner Unterschied.

Mit seiner Aussage bestätigte Döss im Prinzip, was Käufer manipulierter VW-Dieselautos in Deutschland und deren Anwälte schon seit langem vermuten. Dass Volkswagen Kunden, die wegen der Abgasaffäre bei Gericht klagen und gute Chancen auf ein Präzedenz-Urteil zu ihren Gunsten haben, gezielt abfindet. Döss sagte das laut Protokoll seiner Zeugenvernehmung sogar noch deutlicher. Es habe Vergleichsregelungen gegeben mit einzelnen Fahrzeughaltern, bei denen VW das Auto zurückgenommen oder ein Ersatzfahrzeug gestellt habe, um etwaige zivilrechtliche Risiken in einem konkreten Fall zu begrenzen.

Einige Dutzend Vergleiche, das ist nicht viel, aber entscheidend

Das seien aber nur zwei bis drei Dutzend Verfahren gewesen, sagte Döss der Braunschweiger Staatsanwaltschaft im April 2017. Inzwischen dürften es mehr Vergleiche sein. Die Staatsanwaltschaft hatte von dem Chefjuristen wissen wollen, wie VW die Abgasaffäre aufarbeitet. Einige Dutzend Vergleiche, das ist nicht viel, aber entscheidend. Diverse Oberlandesgerichte haben Prozesstermine, bei denen VW Niederlagen drohten, kurz vor Verhandlungsbeginn abgesetzt. Weil der Autokonzern sich quasi in letzter Sekunde mit den Klägern einigte. Auf diese Weise schaffte es Volkswagen, Oberlandesgerichtsurteile mit Signalwirkung zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Das gilt erst recht für die nächste und letzte Instanz, den Bundesgerichtshof. Bis der BGH abschließend entscheidet, ob VW auch hierzulande die Besitzer von manipulierten Dieselfahrzeugen entschädigen muss, dürfte es noch eine ganze Zeitlang dauern. Bis dahin sind aber die Ansprüche gegen Volkswagen verjährt. Insofern sei die Strategie des Konzerns weitgehend aufgegangen, auf Zeit zu spielen, sagt Christopher Rother aus der Kanzlei Hausfeld. Die verklagt VW im Auftrag zahlreicher Käufer von Dieselautos. Die insgesamt mehreren zehntausend Diesel-Kunden, die hierzulande gegen Volkswagen vorgehen, sind nur eine kleine Minderheit der laut Kraftfahrtbundesamt insgesamt betroffenen 2,4 Millionen Diesel-Besitzer.

Fast alle von ihnen scheuen das Risiko einer Klage, solange die Erfolgsaussichten mangels einer BGH-Entscheidung unklar sind. Insofern kommt Volkswagen in Deutschland billig weg; ganz anders als in den USA. Dort waren Schadenersatzzahlungen in Milliardenhöhe fällig. Hierzulande hat das VW verhindert. Dank der Taktik mit den Vergleichen, die bei Volkswagen laut Döss nicht nur in der Abgasaffäre praktiziert wird. Das sei schon vorher so gehandhabt worden und werde auch weiter geschehen, erklärte der Chefjurist bei seiner Zeugenaussage.