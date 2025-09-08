25 000 Euro? 20 000 Euro? Der Kampf um bezahlbare E-Mobilität ist auch bei VW angekommen. Mit zwei Modellen will sich Konzernchef Blume in die Zukunft retten. Aber damit Geld zu verdienen, ist nicht so einfach.

Von Paulina Würminghausen, München

Für Oliver Blume fing alles mit dem Käfer an. Als er noch nicht VW- und Porsche-Chef war, als junger Student – da war der Käfer sein erstes selbst gekauftes Auto. Das Modell also, das sich weltweit mehr als zwanzig Millionen Mal verkaufte, auch, weil sich viele Menschen dieses Fahrzeug leisten konnten. Er habe den Käfer sogar noch bei sich zu Hause stehen, sagt Blume, er sei sein Hochzeitsauto gewesen.