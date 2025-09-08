Für Oliver Blume fing alles mit dem Käfer an. Als er noch nicht VW- und Porsche-Chef war, als junger Student – da war der Käfer sein erstes selbst gekauftes Auto. Das Modell also, das sich weltweit mehr als zwanzig Millionen Mal verkaufte, auch, weil sich viele Menschen dieses Fahrzeug leisten konnten. Er habe den Käfer sogar noch bei sich zu Hause stehen, sagt Blume, er sei sein Hochzeitsauto gewesen.
Volkswagen auf der IAAGeht’s noch etwas günstiger?
Lesezeit: 6 Min.
- VW-Chef Oliver Blume will mit zwei neuen E-Modellen wieder bezahlbare Autos anbieten: dem ID.Polo für 25 000 Euro und dem ID.Every1 für 20 000 Euro ab 2027.
- Der VW-Konzern kämpft gegen chinesische Konkurrenz und Multi-Krisen, hat aber in Europa 28 Prozent Marktanteil bei E-Autos und Tesla überholt.
- Mit günstigen E-Autos will VW Massen erreichen und von Skalen-Effekten profitieren, da sich mit Elektromobilität schwerer Geld verdienen lässt als mit Verbrennern.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
25 000 Euro? 20 000 Euro? Der Kampf um bezahlbare E-Mobilität ist auch bei VW angekommen. Mit zwei Modellen will sich Konzernchef Blume in die Zukunft retten. Aber damit Geld zu verdienen, ist nicht so einfach.
Von Paulina Würminghausen, München
Lesen Sie mehr zum Thema