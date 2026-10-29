Volkswagen hat aus seinen Fehlern in China gelernt und entwickelt inzwischen Autos in Rekordzeit. Doch die Käufer bleiben aus, die Gewinne brechen ein. Ausgerechnet jetzt braucht der Konzern vor allem eines: Geduld mit sich selbst.

Jahrelang verdiente Volkswagen in China Milliarden. Dass diese Zeiten zu Ende gehen, zeichnete sich schon länger ab. Doch mit seiner Quartalsbilanz meldet der Konzern am Donnerstag einen neuen Tiefpunkt: Im Sommer sollten die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen in diesem Jahr noch bis zu 600 Millionen Euro Gewinn einbringen. Nun rechnet VW nur noch mit einer schwarzen Null. Und das noch vor Abschreibungen.