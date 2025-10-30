Oliver Blume ist für den Milliardenverlust beim VW-Konzern ebenso verantwortlich wie für das Desaster bei Porsche. Die strategischen Fehlentscheidungen seiner Ära sind dramatisch. Er ist als Konzernchef nicht länger tragbar.

Das Versagen der anderen ist immer ein schlechtes Argument, um die eigene Leistung zu rechtfertigen. Insofern ist es lachhaft, wenn man nun bei Volkswagen versucht, den Milliardenverlust in der Quartalsbilanz allein mit dem schwierigen „Marktumfeld“ zu erklären. Klar, die Zeiten sind für die deutschen Hersteller insgesamt kein Spaß. Das Debakel bei Volkswagen aber ist untrennbar mit dem Namen eines Mannes verknüpft – dem von Konzernchef Oliver Blume. Er ist in dieser Position nicht länger tragbar.